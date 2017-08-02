طلاء أظافر فى حب ألوان الكويت

خاص البلاد / نيفين عباس

نقدم لكِ سيدتى طريقة عمل طلاء أظافر رائع بألوان علم دولة الكويت الحبيبة

سنحتاج فى البداية إلى طلاء أظافر بالألوان الأتية

أحمر

أسود

أخضر

أبيض

قليل من الدانتيل بالألوان الأحمر والأخضر والأسود والأبيض

حبوب كافيار ملونة بالألوان الأحمر والأخضر والأسود والأبيض

مناكير بفرشاه رفيعة باللون الأسود والأحمر والأخضر

ملمع أظافر

قومى قبل كل شيئ بتنظيف أظافرك جيداً وتقليمها

لعمل الأظافر بالدانتيل

قومى بطلاء أظافرك بالمناكير الأبيض

ضعى برفق الدانتيل على أظافرك قومى بوضع كل لون من الدانتيل على كل ظفر من أظافرك

ثم ضعى طبقة خفيفة من الطلاء الملمع على كل قطعة من الدانتيل

أتركيه حتى يجف تماماً

وبهذه الخطوات تكونى حصلتى على أظافر علم الكويت بالدانتيل

لعمل الأظافر بالكافيار

قومى بطلاء كل ظفر من أظافرك بلون من ألوان المناكير

إحضرى حبوب الكافيار الملونة

وضعى برفق كل لون من ألوان الكافيار المناسب للون

ضعى الأخضر مع الأخضر والأسود مع الأسود حتى الإنتهاء من جميع الأظافر

أتركيه حتى يجف تماماً دون وضع اليد بالماء

وبهذه الخطوات تكونى حصلتى على أظافر علم الكويت بحبوب الكافيار

لعمل الأظافر بألوان المناكير فقط دون دانتيل أو كافيار

قومى بطلاء ظفرين باللون الأبيض

وظفر باللون الأسود

وظفر باللون الأحمر

قومى الأن بإحضار المناكير الذى له فرشاة رفيعة

وبإستخدام التنقيط قومى بتنقيظ ظفر من الأظافر المطلية باللون الأبيض باللون الأسود والأخضر والأحمر

قومى بإستخدام الطلاء الأسود ذو الفرشاة الرفيعة

ثم قومى بكتابة عبارة كويت

ثم بإستخدام اللون الأحمر

قومى برسم قلب

وبهذه الخطوات البسيطة تكونى حصلتى على أظافر ملونة بألوان علم الكويت الحبيبة