طلاب المدارس يعودون لعلاقتهم الحميمة بالقراءة في معرض الكتاب

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جدة – عبدالهادي المالكي

توافد طلاب المدارس من الجنسين بمختلف مراحل التعليم الحكومي والأهلي على معرض جدة الدولي الثاني للكتاب وبالأخص في الفترة الصباحية التي تشهد الدوام الرسمي في صورة للعودة للعلاقة الحميمة مع القراءة والكتاب في شتى مناحي المعرفة واقفين على الطفرة التي يشهدها الكتاب تأليفاً وتصميماً وطباعة ونشراً .

وتعرف الطلاب من العاملين في المعرض على دور النشر المشاركة من 30 دولة والتي بلغ عددها 450 دار نشر محلية وخليجية وعربية وعالمية إلى جانب عناوين الكتب التي تجاوزت المليون و500 عنوان في مختلف أوعية المعرفة مبدين استحسانهم وإعجابهم بأشكال عرض الكتب التي جذبت زائري المعرض .

وثمنوا المستوى المشرف الذي ظهر عليه المعرض منذ انطلاق فعالياته الخميس الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والإشراف المباشر والمتابعة المتواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض وذلك بما يليق برسالته وأهدافه التي ينشدها في ظل الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية والحضارية .

وأبدوا اعجابهم بالتنوع المثري في فعاليات المعرض والتجديد الذي ظهر به في نسخته هذا العام سواءً عبر برنامجه الثقافي من ندوات وأمسيات شعرية وثقافية أو ورش عمل حول التصميم والإبداع الذي يتناول قدرات الشباب وتنمية روح الإبداع لديهم ، أو ما هو مخصص للأسرة والمرأة والطفل والعروض المسرحية لتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من القراء والاحتفاء بالكتاب والمهتمين به إثراءً للحركة الفكرية والمعرفية والاهتمام بالأدباء والمثقفين.