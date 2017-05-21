طلاب المملكة يكتسحون (أيسف 2017)

شارك عبر واتساب

لوس انجلوس ــ وكالات

في إنجاز علمي جديد حقق طلاب وطالبات المملكة المركز الثالث والرابع في مسابقة انتل ايسف 2017 الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس.

ويعد معرض انتل الدولي للعلوم والهندسة INTEL ISEF 2017 من اعرق المسابقات العلمية وأكبرها، ويستهدف طلبة المرحلة ما قبل الجامعية، ويقام سنويا في شهر مايو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فيه ما يقارب 1800 مشارك من اكثر من 75 دولة، حيث يتنافس فيه المشاركون والمشاركات بحسب مجالاتهم للفوز بجوائز تقدر قيمتها باكثر من 5 ملايين دولار امريكي.

وبدات مشاركة المملكة في المعرض منذ العام 2007م، وحصدت المملكة جوائز منذ أولى مشاركاتها بعدد جائزتين، واستمرت بحصد الجوائز ومنافسة باقي الدول المشاركة في المسابقة على المراكز الأولى، وبلغ مجموع الجوائز التي حصلت عليها المملكة حتى عام 2016م (47 جائزة) 32 جائزة كبرى، واحتلت المملكة المركز الثالث في المسابقة خلال الدورات الثلاث الماضية .