طلاب جامعيون يساهمون في رفع 250 كيس نفايات بالخبر

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الدمام –حمودالزهراني

رفع طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل 250 كيسا من النفايات من كورنيش الخبر، وذلك في الحملة التطوعية لتنظيف كورنيش الخبر التي أقيمت أمس الاول، ونظمها نادي السنة التحضيرية بالتعاون مع بلديه الخبر، بمشاركة طلاب المسار الهندسي والصحي والعلمي بإشراف عمادة السنة التحضيرية .

من جانبه قال وكيل العمادة الدكتور ناصر الريس : إن هذه الحملة تأتي بالتعاون مع بلدية محافظة الخبر في سبيل رفع النفايات الموجودة في الكورنيش مساهمة من الجامعة في خدمة المجتمع ومساعدة لعمال النظافة في رفع أكبر قدر من النفايات في الكورنيش، حيث شارك في هذه الحملة 110 طلاب من ثلاث مسارات مختلفة يمثلون السنة التحضيرية ، مضيفا أن مثل هذه الفعاليات والمناشط تحفز الطالب وغيره من أبناء المجتمع على الحفاظ على مقدرات الوطن، وأن ما يقدمه الوطن للمواطن غال ونفيس ويجب أن نحافظ عليه دوما، وهذا ما يؤكده تعاون أبنائنا الطلاب لتنظيف الكورنيش وما حوله من المرافق إضافة إلى المساجد المحيطة في هذه الحملة .

وأضاف الدكتور الريس أن مثل هذه الفعاليات تغيّر من السلوك لدى الطالب الجامعي نحو الأفضل وتجعل منه فردا ناشطا في مجتمعه، إضافة إلى خروجه من أجواء المقاعد الدراسية والعمل ضمن نطاق الأنشطة اللامنهجية مما يدفع الطالب نحو آفاق أوسع وأشمل في الخدمة المجتمعية وتقديم الرسالة الصحيحة لأبناء المجتمع؛ حيث تهدف الحملة إلى غرس المفاهيم الإنسانية للطلاب، من أهمها المحافظة على البيئة وتقديرها ، كما أقدم الشكر لبلدية محافظة الخبر ممثلة في رئيسها المهندس عصام الملا على تعاونها في هذا النشاط ومدير إدارة الخدمة المجتمعية في بلدية الخبر محمد الحاجي ، متمنيا التوفيق للجميع .

من جانبه ذكر الدكتور أحمد عبد الجيد مدير وحدة شؤون الطلاب بعمادة السنة التحضيرية أن هذا النشاط يعد ضمن أنشطة العمادة السنوية التي يقوم بها نادي السنة التحضيرية والتي امتدت الى 6 ساعات أنهى فيها الطلاب تنظيف قرابة 5 كيلو مترات على الخط الساحلي لكورنيش الخبر والمسطحات الخضراء ،

وتسعى العمادة من خلال هذا النشاط إلى جعل البيئة خضراء مستدامة من خلال إيصال رسالتنا ألا وهي هذه الحملة إلى كافة أفراد المجتمع من مختلف الأعمار الأمر الذي يدعم ويساند دور البلديات والأمانات في رفع المخلفات من الكورنيش، وغيرها من الأماكن العامة التي من أجلها يجب أن ينعم المواطن ببيئة خالية من الشوائب وكل ما يضر مرتاديها ، وقد شارك في هذه الحملة عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين من العمادة، وهم الدكتور يحي محمد علي وتامر الجيار و حسن صروف والدكتور أحمد الكيلاني والأستاذ عبد الهادي الجاسم ،

واختتم الدكتور عبد الجيد حديثه بأن الأنشطة في عمادة السنة التحضيرية مستمرة، وهناك العديد من الفعاليات التي سوف تتم خلال الفصل المقبل، والتي سوف تقدم خدمات مجتمعية متميزة من خلال طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل .