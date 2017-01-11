طلاب مدارس” شعاع المعرفة” المتوسطة يقدمون الهدايا لأطفال جمعية الأطفال المعوقين

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مكة المكرمة ــ هشام شرف الدين

في لفتة من أبنائنا طلاب مدرسة” شعاع المعرفة” الأهلية المتوسطة ، قام الطلاب بزيارة لجمعية رعاية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة، لتقديم هدايا وباقات الزهور والورود لإخوانهم،

وذلك للتخفيف عنهم، ورفع معنوياتهم، وقد شكروا الله على نعمة الصحة والعافية ، و أوضح الأستاذ / عبد الرحمن بن حميد القرشي، مدير القسم المتوسط، أن المدرسة تهتم اهتماما كبيرا متمثلة في إرشادها الطلابي بتثقيف الطلاب اجتماعيا،

وتوعيتهم بأهمية التواصل مع الناس؛ سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو مع الأشخاص الطبيعيين لتنمية روح الجماعة، وحب الوطن، والمواطنة، وقد قام الطلاب في النهاية بتقديم الشكر لولاة الأمر على جهودهم في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة .