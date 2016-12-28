طلاب وادي الدواسر يتعرفون على الفاو والقصر التاريخي

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وادي الدواسر – البلاد

نظمت وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع ، بمحافظة وادي الدواسر، رحلة سياحية طلابية، لمنسوبي الكليات بمحافظتي وادي الدواسر والسليل ، شملت قرية الفاو الأثرية، وقصر الملك عبدالعزيز التاريخي، ومحمية ومزارع الشدي.

وأفاد وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالفروع الدكتور خالد بن مطر السهلي، أن الهدف من الرحلة تعريف الطلاب بأجزاء المحافظة وما تزخر به من آثار، ومشاريع تنموية.

وأشار إلى أن الطلاب تعرفوا في زياراتهم لقصر الملك عبدالعزيز ومكوناته مثلP المجلس والسكن وغرف الطعام والفناء والمسجد والسجن وبيت الضيافة والأسطبل ومبنى البرقية والبريد والأسطبل وكراج المركبات.

كما شاهدوا في زياراتهم لقرية الفاو السوق والمقابر، واطلعوا على الكتابات والنقوش والرسومات الموجودة فيها.