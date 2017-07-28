طلاق وكوارث اجتماعية.. إعلانات (سناب شات).. تشعل البيت نارا

تحقيق – رانيا الوجيه

بينما يطالب الاقتصاديون والخبراء بثقافة ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات وتأجيل الكماليات ، لعبور مرحلة هبوط أسعار النفط والتحول إلى التنمية المستدامة ، نجد مشاهير البرنامج التفاعلي “سناب شات ” وغيره من البرامج المشابهة يوغلون في توسيع ظاهرة الإسراف ؛ ويسخرّون شهرتهم ويستغلون حب الجمهور في إعلانات تروج لبضائع وأدوات ومنتجات ، أغلبها كمالية وغير مهمة ، وجودتها متدنية جداً، بل أبعد من ذلك كثيرا من المحرم والممنوع.

المؤلم أن الشركات تعلن لتربح من الجمهور ، ومشاهير “سناب شات” يبذلون الجهد لإقناع الجمهور ليربحوا من الشركات المعلنة ، والجمهور ( ضحية) استغلال تفاعلي من الجهتين باختياره، “البلاد” ترصد وتحلل الظاهرة مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والخبراء والمختصين ، الذين طالبوا برقابة وزارتي التجارة والصحة على الإعلانات للتأكد من مصداقيتها ، وبفرض رسوم عليها ، محذرين من خطورة الإعلان عن منتجات طبية وتجميلية قد تسبب أضراراً جسيمة ، ومن الترويج لممنوعات كالمخدرات والخمور، كاشفين ارتفاع نسب حالات الطلاق بسبب الإعلانات عن سلع رفاهية وسفريات وكماليات وماركات عالمية ، مؤكدين أن النزعة الاستهلاكية الترفيّهية لم تعد حكرا على الطبقات العليا، بل طالت حتى ذوي الدخل المحدود ، ربما للتباهي وحب الظهور أو لتعويض النقص والبحث عن “برستيج” اجتماعي أو محاكاة المشاهير.

• قلب الموازين

تقول كوثر الزهراني إن شركات كبيرة وصغيرة وجدت ضالتها في مشاهير”سناب شات” للترويج لمنتجاتها ، استغلالاً لمتابعة جمهور كبير جداً لهم، في بيع منتجاتهم بالأسعار التي يريدونها ويحققون أرباحاً خيالية جراء ذلك.

وتضيف الزهراني : يجب ألا ننكر أن “سناب شات ” قلب الموازين وكل قواعد المنطق ، وتسبب في شهرة وثراء سريع لـ”مشاهيره”؛ حيث حقق معظمهم في فترة وجيزة ، مالم يحققوه على مدار سنين، بلا شهادة تذكر أو خبرة عملية أو كفاح وجهد ، وأصبح الجيل الحالي أداة سهلة بيد المشاهير ؛ يرفعون بهم قيمتهم السوقية وأسعارهم عند شركات الإعلان ، كما أن المنتجات تكون غالبا قليلة الجودة، والشواهد كثيرة من أشخاص عانوا وتضرروا.

• خطورة المنتجات الطبية والتجميلية

وتشير الزهراني إلى أن الخطر الأكبر هو ظاهرة ترويج المنتجات الطبية و التجميلية، حيث أصبح أي مشهور يدعى الخبرة والفهم في أمور طبية وتجميلية، بعيدة تماما عن اختصاصه؛ ليحقق متابعة أكبر ، بينما هو غير مؤهل لنصح الجمهور في أمور خطيرة قد تهلك الكثيرين.

•الحل .. رقابة التجارة والصحة

وتؤكد الزهراني أن مطالبة الجمهور بالتوقف عن المتابعة أو الاقتداء بالمشهور أمر مستحيل وغير منطقي ؛ لأن البرامج التفاعلية ميزتها الحرية في الاستخدام والانفتاح التقني ، لكن يجب أن تكون هناك رقابة من وزارتي التجارة والصحة ، وللوزارتين الصلاحيات في وقف هذا الخطر عبر بيانات وتقارير ، وأيضا توقيف أي شركة طبية أو تجارية ، تُعرض الجمهور لخطر الانجراف وراء منتجات غير مصرح بها أو غير مضمونة.

•الجمهور ضحية الشركات والمشاهير

وتطالب بتنظيم برامج من شأنها رفع درجة الوعي عند الجمهور، في تقييم عناصر السلامة والمنطق فيما يشاهد ويتابع . وتختتم الزهراني بأنه من المؤلم أن الشركة تعلن لتربح من الجمهور ، ومشاهير “سناب شات” يبذلون الجهد لإقناع الجمهور ليربحوا من الشركة المقدمة المعلنة ، والجمهور ( ضحية) استغلال تفاعلي من الجهتين باختياره.

• المراهقون أكثر

وتقول الإعلامية والممثلة شيماء الفضل ، أن المثل العربي يقول ” إسأل مجرب ” ،وبالتالي لكي نجرب أي منتح ، يُفضل أن نسأل الآخرين عنه من أهل الثقة والمصداقية، لكن المشكلة أن هناك الآن أشخاص يعتبرون الإعلانات مصدر رزقهم الوحيد على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي أصبح رأيهم غير موضوعي وغير محايد، وتضيف الفضل أن الفئة العمرية التي تتبع مشاهير “السوشيل ميديا”، هم من المراهقين أو الذين لا يملكون الوعي الكاف للتمييز .

• فرض رسوم

وتقترح الفضل ، رقابة وزارة التجارة على المعلنين : لكي تضمن لي جهة مسؤولة مصداقية المنتج والشخص المعلن، وفي المقابل توجيه وإعداد حملات إعلانية مضادة تحمل كلمة ” احذر وانتبه” ، توضح أنه ليس كل ما تراه حقيقه، وأيضا فرض رسوم على المعلنين بتلك الوسائل، حيث أن الإعلانات بالوسائل التقليدية تُخرج المستهلك من بيته للحصول على المنتج ، أما إعلانات وسائل التواصل فهي تقتحم المستهلك داخل بيته وعلى جواله، كما ان الإعلانات أصبحت لا تنتقي الشخص المروج للإعلان ، بل تعتمد على أي شخص يملك عدد كبير من المتابعين، بغض النظر عن مصداقية الشخص وحسن سيرته و سلوكه.

• امتلاكهم الشعبية

وينوه علاء عنبر ، مهندس وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي ، إلى أن تطبيق “سناب شات” ،مثله مثل باقي وسائل التواصل الاجتماعي ، مباح ومسموح في حال تم استخدامه الاستخدام الأمثل، وبالتالي أصبحت الإعلانات التجارية تأخذ نصيب الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل مباشر، ويستعان في تقديمها بمشاهير “سناب شات” ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ؛ بحكم امتلاكهم شعبية لدى المراهقين والشباب من الجنسين ، مما يدفع الشركات للاستعانة بهم للترويج لبعض المنتجات الاستهلاكية غير النافعة إلى حد كبير.

• كوارث اجتماعية

ويرصد عنبر ، زيادة في نسب الطلاق ، في الآونة الأخيرة ، بسبب الإعلانات عن سلع رفاهية وسفريات وكماليات وماركات عالمية ؛ حيث يتخذ المتابعون مشاهير” السوشيال ميديا” قدوة ، ويحاولون تقليدهم ، مما يزيد الضغوط والشعور بعدم الرضى ، خاصة بعد ظهور موضة تصوير أغلب المشاهير لأسرار البيوت ونشرها للعلن ، مما أدى الى حالات طلاق كثيرة و كوارث اجتماعية.

ويختتم عنبر بأن المال هو الدافع لتقديم الإعلانات، و”سناب شات” متاح لكل من (هب ودب )، وهو وسيلة تواصل مع الآخرين وأصبح وسيلة لعرض الاعلانات أيضا ، واستخدامات وسائل التواصل سلاح ذو حدين ولكل ظاهره نهاية .

• المتاجرة بالمتلقي

ويرصد دكتور فهد الخضيري عالم الأبحاث وعضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك ، انشغال الناس حالياً بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وابتعادهم عن التلفاز والصحف ؛ لعدم وجود الوقت الكافي ، أو لأن الصحف والتلفاز لا تعطي المعلومة المختصرة المفيدة ، وتعتمد على الاسهاب والاطالة، فصار ارتباط الناس بوسائل التواصل أكثر وأشد ، لكن للأسف الشديد معظم مشاهير “سناب وغيره”، صاروا يتاجرون بالمتلقي فيفرضًون عليه دعايات معظمهما كاذبة أو غير دقيقة أو فيها مبالغة وتهويل، وفي النهاية يتجرع المتلقي ( المستهلك ) الغصة والخدعة ، ويشترى مالا يحتاج ، أو يشتري السلعة بأثمان أغلى من السعر الحقيقي ؛ بسبب الدعاية الزائفة والتعلق النفسي الخفي بصاحب أو صاحبة السناب او الانستقرام أو غيرها من وسائل النصب الجديدة ويستفيد المعلن أو البائع بتصريف بضاعته بأعلى الاثمان ، والمتابع لهذه الظاهرة يجد أغلب المخدوعين بتلك الاعلانات الزائفة من البسطاء والجهلة،ومن ليس له نصيب كاف من العلم والثقافة أو من صغار السن والمراهقين.

• دائرة الخطر

ويدق الخضيري ناقوس الخطر ، محذراً أن الأمر تعدى استغلال تعلق البسطاء والجهلة بأصحاب الترويج الدعائي بوسائل التواصل الاجتماعي الى أمور أخرى لا تحمد عقباها ؛ حيث وصل الأمر لترويج المخدرات والخمور، كما شاهدنا خلال الأشهر الماضية .

ويهيب الخضيري بكل ولي أمر وكل من له دور أن يثقف من حوله ، ويخبرهم بأن تلك الدعايات والتسويق إنما هي مصالح مادية بين المعلن وصاحب السناب والضحية هو المتلقي ، ويجب ان يكون للإعلام وللمثقفين دور في التوعية والترشيد.

• منصات مؤثرة

وتقول حنان شعشوع الشهري باحثة دكتوراه في علم الاجتماع بجامعة الملك عبد العزيز: إن النمو السريع لهذه التطبيقات مثل “سناب شات”، وتزايد المبالغ التي تنفقها الشركات على الإعلانات والإيرادات الخيالية التي يحققها المشاهير، أسباب جعلت “سناب” وغيره منصات إعلانية مؤثرة ، بل ومن أكثر وسائل الترويج جاذبية وحضوراً، و أصبحنا اليوم نشاهد ازدحاما لإعلانات السلع والخدمات يقابلها تنوع حاجات ورغبات المستهلك.

• إنفاق فوضوي

وتضيف الشهري : إذا ما أردنا تحليل سلوك المستهلك، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل مثل؛ الوعي المجتمعي والطبقة الاجتماعية والثقافة والعمر والعوامل النفسية إضافة إلى الظروف الاقتصادية، وهذه الأخيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خاصة إذا انحرف الاستهلاك عن مساره الطبيعي ، وأصبح يهدد استقرار الفرد والنمو الاقتصادي للمجتمع ، وتظهر هذه الحالة على شكل إنفاق بذخي تفاخري (فوضوي)، يكون فيه حجم الإنفاق أكبر من مستوى الدخل ؛ حيث يسعى الفرد جاهدا إلى امتلاك الماركات الغالية والأنواع الفارهة من السلع.

• طالت البسطاء

وتلفت الشهري إلى أن هذه النزعة الاستهلاكية الترفيّهية لم تعد حكرا على الطبقات العليا، بل طالت حتى ذوي الدخل المحدود ، ربما للتباهي وحب الظهور أو لتعويض النقص والبحث عن “برستيج”اجتماعي أو محاكاة المشاهير، الذين يعرضون حياتهم وسفراتهم ومقتنياتهم الجديدة –كل يوم- على حساباتهم ليكسبوا مزيدا من المعجبين، كل ذلك يسبب هدرا للموارد الاقتصادية للمجتمع والتفكك الأسري نتيجة لتعرض البعض للسجن بسبب الديون والقروض وغيرها. وتختتم باحثة الدكتوراة في علم الاجتماع بالتوصية بضرورة تعميق الوعي المجتمعي وترشيد الاستهلاك من قبل الأسرة والمجتمع، والحد من أساليب الدعاية والإعلانات التي تعزز الاستهلاك التفاخري.