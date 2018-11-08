(طليب) و(عمر) … أول مسلمتين بمجلس النواب الأمريكي

واشنطن ــ وكالات

تمكنت كل من رشيدة طليب، وإلهان عمر، من الفوز بانتخابات ولايتي ميتشغان ومينيسوتا، لتصبحا بذلك أول مسلمتين تحصلان على مقعد في مجلس النواب، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.وكان فوز طليب من “أصول فلسطينية” المرشحة عن المنطفة 13 في ولاية ميتشغان، محسوما لعدم وجود منافس جمهوري لها في المنطقة على المقعد الشاغر عقب استقالة النائب الديمقراطي جون كونيرز، بسبب ادعاءات تحرش جنسي بحقه.

وبفوزها بمقعد في مجلس النواب الأمريكي، أصبحت طليب أول مسلمة تدخل المجلس.وفي ولاية مينيسوتا، تمكنت إلهام عمر من “أصول صومالية” المرشحة من المنطقة 5، من الفوز بمقعد في مجلس النواب، بعد تقدمها على منافستها الجمهورية جنيفر زيلنسكي، لتصبح ثاني مسلمة، وأول محجبة تدخل مجلس النواب الأمريكي.وبزغ نجم إلهام عمر، قبل عامين،

حينما فازت في الانتخابات المحلية بولاية مينسوتا، وأصبحت عضوا في المجلس التشريعي للولاية.

وكانت “عمر” قد قدمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عندما كانت طفلة بصفة “لاجئة” مع عائلتها.هذا فيما حققت المرأة عموماً عدة انتصارات في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي وكذلك في مناصب الحكام، محققة أرقاما قياسية لأول مرة في تاريخ المجلس.

وكشفت النتائج الأولية عن رقم قياسي للسيدات الفائزات بالانتخابات وصل لـ111 سيدة، حيث ظفرت 92 بمقاعد في مجلس النواب، و10 بمقاعد مجلس الشيوخ، بينما تقلدت 9 سيدات منصب الحكام بالولايات المختلفة. وكان قد ترشح في المجمل بهذه الانتخابات النصفية، 272 سيدة لعضوية مجلسي النواب والشيوخ ومنصب الحاكم، بحسب ما ذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” .