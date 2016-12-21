طموح الكبار

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نواف بن عبدالمجيد

يبدو أن التنافس على الدوري هذا الموسم أكثر حدة وشدة وإثارة من المواسم السابقة، فالفرق الكبيرة كلها تنافس بقوة ، وفارق النقاط بين مركز وآخر ضئيل ، ومن الممكن تقليصه في كل جولة.

ولكن ومن وجهة نظري الشخصية، فإن الهلال هو الأكثر جاهزية والأشد رغبة، حيث يشهد الفريق استقرارا وانسجاما تاما في جميع عناصره وخطوطه، وتدفعه رغبة قوية في العودة إلى الظفر بالدوري، بعد أن غاب عنه لسنوات، كما لم يغب من قبل مثلها ، لا سيما وأن الفريق هذا الموسم يلقى اهتماما شرفيا ودعما “لوجستيا ” أقوى منه في المواسم الخمسة الماضية.

أما النصر.. فيشهد عودة قوية، وهو البطل المتوج لموسمين متتاليين قبل الموسم الماضي الذي كان فيه خارج دائرة المنافسة، وعودة النصر إلى مربع الكبار زادت من زخم الدوري، لا سيما وأن إدارته أعطت المدرب الثقة لعمل ما يراه مناسباً؛ مما جعل الفريق يظهر بشكل فني جيد .

الأهلي بطل الثلاثية، لم ولن يخرج من إطار المنافسة وإن تعثر قليلاً إلا أن عودة جروس أعادته إلى وضعه الطبيعي، ولكن لعنة الاصابات والنقص الفني في بعض المراكز ألقى بظلاله على أداء الفريق، مما جعله يخسر نقاطا سيسعى لتعويضها إذا ما استطاع أن يجعل من فترة الانتقالات الشتوية محطة إصلاح وإكمال وإعادة نظر وتخطيط لمرحلة ثانية من الدوري، لا تقبل أنصاف الحلول ولا ترضى بغير الفوز في الميدان، وكسب النقاط تباعاً خصوصاً وان لاعبي الأهلي اعتادوا على ثقافة الفوز وعدم الخسارة وسجلوا في ذلك أرقاماً قياسية

وفي المقابل نجد الاتحاد يسعى أيضاً بطموح الكبار أن يبقى ضمن دائرة التنافس، ويحدوه الأمل ان تخدمه نتائج الآخرين إن تعثر .. وأن يقف الحظ إلى جانبه ليعوضه أرق الشكاوى وقهر الديون ، فالفريق يملك بعض العناصر المؤثرة إلى جانب الروح والرغبة القوية في التغلب على الظروف ، والبقاء مع الكبار بتحقيق نتائج ايجابية ترضي طموح جماهيره، وتقوده إلى الصدارة. أما الشباب وان كان هذا الموسم فريقا قويا إلا ان اختلاف الرغبة والهدف وازدواج الطموح اضاع الفريق في كثير من المباريات،

واتوقع ان يكون قريباً من المنافسة ويؤثر كثيرا في تحديد بطل الدوري، إلا انني استبعد ان ينافس على اللقب ، فالمدرب سامي الجابر أعلنها صريحة منذ البداية، أن هدفه وطموحه هذا الموسم هو إعداد وتجهيز الفريق فقط ولن يسعى إلى تحقيق شيئ قبل الموسم المقبل ، رغم ان نتائج الفريق في بعض الجولات جعلت الإدارة واللاعبين يرفعون من سقف أمانيهم فأصبح لهم طموح يفوق طموح مدربهم.