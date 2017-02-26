طيار الـ( إف 16) الأردنية يصل عمان

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عمان – وكالات

استقبلت السفارة السعودية بعمان الملازم أول عدنان نعيم عبدالعزيز نباص، الطيار الأردني الذي نجا ظهر أول أمس من حادث تحطم طائرته المقاتلة الأردنية من نوع F16 المشاركة مع قوات التحالف إعادة الشرعية لليمن بقيادة المملكة، والتي سقطت بالقرب من محافظة خباش في منطقة نجران جراء خلل فني وتمكن الطيار من الهبوط بمظلية قبل سقوطها.

ووصل الطيار الأردني عدنان نباص إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان بكامل صحته، على متن طائرة الإخلاء الطبي السعودية، وكان في استقباله لدى وصوله، عدد من منسوبي السفارة بعمان على رأسهم الملحق العسكري العقيد الركن خالد بن ربيعان الربيعان ومساعد الملحق المقدم الركن عبدالله الشكره ووالد الطيار وإخوانه وعدد من أقاربه.

من جهته نقل العقيد الركن خالد الربيعان تحيات السفير السعودي الأمير خالد بن فيصل آل سعود للطيار وذويه مهنئا بسلامة وصوله سالما معافا.

فيما أثنى والد الطيار عدنان نباص على دور المملكة في متابعة حالة ابنه وسرعة نقله وإعادته لوطنه بخير.