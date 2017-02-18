طيار تائه يسأل عن الطريق!

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كازاخستان – وكالات

التقط قائد سيارة من كازاخستان فيديو غريباً لمروحية عسكرية لحظة هبوطها على الطريق، حيث توجّه قائدها ليسأل أحد سائقي السيارات عن اتجاهات الطرق، ثم أقلعت المروحية من جديد.

وتحت عنوان “الطيار التائه يسأل عن الطريق”، قالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية: حدثت هذه الواقعة الغريبة قرب قرية كارابوتاك في كازاخستان، وأظهر الفيديو هبوط المروحية،

وتصاعد الغبار من حولها، ثم ظهر قائدها، وهو يجري نحو قائد شاحنة متوقفة ودار بينهما حوار وإشارات نحو الطريق ثم عاد الطيار ليقلع من جديد.