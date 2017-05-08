طيران الإمارات يرعى الهلال ثلاث سنوات

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الرياض ـــ البلاد

كشفت مصادر مقربة من نادي الهلال، عن مفاوضات جادة، وصلت إلى مراحل متقدمة، بين أزرق العاصمة، وطيران الإمارات؛ لرعاية الهلال لثلاث سنوات مقبلة، حيث وضع الطرفان الخطوط العريضة، حول بنود العقد، ومدة الرعاية، والمميزات، التي يخص كل طرف، ولم يبق إلا بعض التفاصيل البسيطة، التي من المتوقع أن يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يتوقع بشكل كبير وصول الهلال له، من خلال لقائه للتعاون في نصف النهائي، وكشفت ذات المصادر، أن العرض سيكون هو الأعلى بين عقود الرعاية للأندية السعودية؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 90 مليونا للسنة الواحدة، وكانت إدارة الهلال قد فسخت عقدها مع شريكها السابق موبايلي خلال الأيام الماضية، بالتراضي بين الطرفين.