دولية

طيران التحالف يستهدف تجمعاً لميليشيا الحوثي الإنقلابية شمال حجة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / صفر / 1440 هـ       4 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أستهدفت طائرات دعم الشرعية في اليمن في غارات جوية تجمعاً لميليشيا الحوثي الإنقلابية ، المدعومة من إيران في أطراف مديرية حيران شمال محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري يمني، في المنطقة العسكرية الخامسة : إن طائرات دعم الشرعية رصدت تجمعاً لميليشيا الحوثي في قرية المقاطعة على أطراف مديرية حيران واستهدفتهم بغارات جوية، مشيراً إلى أن الغارة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عربة ” بي . ام . بي ” في الموقع .

وفي السياق ذاته شن الجيش الوطني قصفاً مدفعيًا استهدف مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في محيط قرية العوجاء ومزارعها غرب مستبأ وألحق القصف خسائر جسيمة في صفوف الإنقلابيين الحوثيين وفقاً للمصدر .

وكان طيران دعم الشرعية في اليمن قد تمكن خلال اليوميين الماضيين من تدمير دبابتين وأربعة عربات للحوثيين في مديرية مستبأ كانت في طريقها لجبهة حيران لتعزيز مواقع الميليشيا هناك .

ibrahim

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