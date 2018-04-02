طيران التحالف يقصف مواقع للميليشيا الحوثية الانقلابية بمدينة البيضاء

شن طيران قوات التحالف العربي صباح اليوم غارات جوية استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “إن الطيران قصف مواقع وتجمعات الميليشيا الانقلابية

في معسكر الأمن المركزي المجاور للمجمع الحكومي بمحافظة البيضاء”.

وأضاف المصدر “أن دوي انفجار سمع عقب الغارات الجوية التي استهدفت آليات وأسلحة الميليشيا الانقلابية بالمعسكر

كما دمر طيران التحالف طقم تابع للميليشيا الحوثية في مفرق الوهبية باتجاه منطقة قانية

وسقوط من كانوا على متنه بين قتيل وجريح”.

وفي ذات السياق شنت مقاومة قيفة هجوماً عنيفا على جبل الرحل الواقع شرقي قريه الزوب والذي تتمركز فيه ميليشيا الحوثي التي تواصل منه قصفها العشوائي على قريه الزوب بالقريشية بالدبابات والذي أسفر عن مقتل مواطن وإصابة اخر وخلف أضرارا جسيمة بالمنازل والممتلكات.