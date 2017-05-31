طيران السعودية الخاص (SPA) يشارك بالمعرض الأوروبي (EBACE)

جدة – البلاد

شارك طيران السعودية الخاص (SPA) بالمعرض الأوروبي للطيران الخاص (EBACE) والذي أقيم بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من 22 إلى 24 مايو 2017، بحضور اكثر من 500 عارض من مختلف أنحاء العالم، كما قدم طيران السعودية الخاص بخدماته المميزة منظومة متكاملة لعملائه وذلك حسب رغبتهم من تأجير الطائرات الخاصة والخدمات الأرضية وإدارة الطائرات الخاصة وكان عنوان الحملة التسويقية “طائرتك محور اهتمامنا”.

وبهذه المناسبة يحرص طيران السعودية الخاص على أهمية المشاركة في هذا النوع من المعارض المتخصصة الذي يستهدف شريحة مميزة من رجال الأعمال وكبار المسئولين والشركات الرائدة وهي ذات الشريحة التي تستهدفها SPA في برامجها التسويقية في مجال صناعة الطيران الخاص.

الجدير بالذكر أن طيران السعودية الخاص يقدم الخدمات الأرضية واللوجيستية في 4 قواعد تشغيل رئيسية في كل من صالاتها للطيران الخاص بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ويعد المركز الرئيسي والأكبر بالمملكة العربية السعودية وكذلك بمطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وهي مجهزة بأحدث المعدات والتي تؤمن أعلى معايير السلامة والدقة في المواعيد على صعيد الخدمات الأرضية ومناولتها، كما توفر خدماتها في كافة مناطق المملكة من خلال شراكتها مع شقيقتها شركة السعودية للخدمات الأرضية وتتميز ايضا في خدماتها من خلال آلية سلسة للتعامل مع الطلب من خلال بريد إلكتروني موحد [email protected]

مرتبط