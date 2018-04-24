تكنولوجيا

ظهور خلل في تطبيق واتساب

كتبه امينة حسنيaccess_time8 / شعبان / 1439 هـ      24 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أبلغ مستخدمو تطبيق واتساب في جميع أنحاء العالم عن خطأ غريب يظهر في رسائلهم على التطبيق.

حيث يعمل الخلل على إفساد التوقيت الزمني للرسائل وتحديثات الحالة.

وبدلا من مشاهدة “اليوم” (Today)، يشاهد المستخدمون كلمة (84oday) كطابع زمني في الدردشات و”الحالة”.

وبدلاً من “أمس”، يتم عرض كلمة (89esterday).

ويؤثر الخطأ فقط على أحدث إصدار تجريبي من التطبيق لدى مستخدمي نظام أندرويد.

ولا تزال الشركة تعمل على حل المشكلة حتى الآن، إذ أن سبب الخلل لا يزال غير واضح.

ومع ذلك نظراً لأنه أثر على إصدار تجريبي من التطبيق، فمن المتوقع أن تطرح الشركة إصلاحًا قبل إطلاق التحديث رسميًا.

 

امينة حسني

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