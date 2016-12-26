عائلة مسلمة تتبرع بقلب ابنها لمريض هندوسي

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بهافا نجر ــ وكالات

أنقذت عائلة مسلمة حياة مريض هندوسي، بعد أن تبرعت له بقلب ابنها الذي أصيب بسكتة دماغية، أدت إلى وفاته ليقوم الجراحون بإجراء عملية زرع قلب للرجل المريض.

العائلة المسلمة، توفي ابنها آصف جونيجا مؤخرا، في مدينة بهافا نجر في الهند، وتبرعت بقلبه، بعد وفاته لرجل هندوسي، يدعى أمباليا ولبذس، يقيم بمدينة أحمد آباد، حيث تم إجراء العملية في أحد المستشفيات الخاصة هناك.

وكان آصف قد تعرض لحادث سيارة يوم 17 ديسمبر، وعندما تم نقله لأحد المستشفيات الخاصة، لم يستطع الأطباء إنقاذه،

وأعلنوا إصابته بالسكتة الدماغية، وبعد فترة وجيزة نصح جراح الأعصاب بالمستشفى عائلة آصف، بأن يقوموا بالتبرع بقلبه لمريض آخر.