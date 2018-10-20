عادات ليلية هامة للمحافظة على صحتك

خاص البلاد / نيفين عباس

يعد الروتين الليلى من الأمور الهامة التى يجب إتباعها بعد يوم شاق من العمل والتعرض للأتربة والتلوث حتى تحمى بشرتك وشعرك من التعرض للجفاف أو البشرة للبقع البنية

روتينك الليلى بشكل يومى يساعد بشكل كبير على صحة البشرة والشعر لإعطاؤها تحسن وجمال وإشراقة

أول تلك الخطوات الحرص على إزالة المكياج بشكل كامل قبل النوم وتنظيف البشرة

الوقت الذى تستغرقيه لإزالة المكياج من بشرتك يجعلها تتنفس وتبدو شابة بشكل مستمر لأن البشرة أثناء النوم بالمساء يقوم الجلد بفتح المسام الجديدة

وهنا فى حال تواجد طبقة من مستحضرات التجميل على بشرتك ستعمل على تفاوت لون الجلد مما يساهم فى ظهور الحبوب أو بقع البشرة

لذلك إحرصى على إزالة مكياجك يومياً قبل النوم وتنظيف البشرة بشكل مستمر قبل النوم

من الخطوات التالية لروتين الليل إستخدام كريم مرطب لليد للمحافظة عليها ورعايتها بعد أن تقومى بغسلها بالماء الدافئ وترطيبها مما يحميها من التجاعيد أو الجفاف

من الضرورى الإعتناء بالعين قبل النوم والحرص على ترطيب حول العين وإزالة أى مكياج من عليها حتى لا تتعرض العين لظهور التجاعيد والحفاظ عليها من ظهور الهالات السوداء

كذلك من المهم تفريش الأسنان قبل الذهاب للنوم لإبقاء الفم خالى من الجراثيم والإلتهابات والمحافظة على رائحة الفم بشكل جيد بعيداً عن رائحة الفم الكريهة وإستخدام غسول للفم للمحافظة عليه

يجب غسل القدم قبل النوم للحفاظ عليها من البكتريا الضارة التى تسبب الرائحة الكريهة للقدمين ودهن القدم بالقليل من الكريمات المرطبة لمنع تشققها وجعلها بملمس ناعم

من الضرورى ربط الشعر قبل النوم حتى لا يتعرض الشعر للتقصف أو التشابك فى اليوم التالى كما أن زيوت الشعر من الممكن أن تتسبب بظهور الحبوب فى حال إبقاء الشعر على الوجه أثناء النوم

يفضل النوم على وسادة من الحرير الطبيعى لإحتوائها على أحماض أمينية تساعد على بقاء البشرة جميلة كما أن الحرير يساهم بعدم ظهور خطوط النوم على بشرتك فى الصباح