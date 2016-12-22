عادل عبد الرحمن : أثق في لاعبي الوحدة

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مكة المكرمة-عبدالله محمد

أكد مدرب الوحدة المصري عادل عبدالرحمن على ثقته في إمكانيات لاعبي فريق الوحدة، وقدرتهم على الانتصار على التعاون بالقصيم اليوم، ضمن الجولة14 لدوري جميل، وأشار إلى أن الفريق الوحداوي يملك عناصر ممتازة بمقدورها كسب اللقاء، وسوف نلعب بطريقة متوازنة تعتمد على امكانيات لاعبينا؛ نستهدف من خلالها تحقيق الفوز.

صحيح فريق التعاون فريق جيد ومنافس، ولكن ثقتي في لاعبي الوحدة لا حدود لها. أعرف جيدا فريق التعاون وسوف أركز على إغلاق المنطقة الخلفية والهجوم بتوازن. لن أغامر. الفريق الوحداوي بحاجة لنقاط المباراة. موقفنا يحتاج للتحسن والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية وكل لاعب يعرف وظيفته داخل الملعب- وبإذن الله- نفوز.