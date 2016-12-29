عادل عبد الرحمن لـ(البلاد) : الوحدة بعزيمة أبنائه سيبقى في (جميل)

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مكة المكرمة – عبدالله محمد

التقت ” البلاد” مع الكابتن عادل عبدالرحمن المدير الفني للوحدة، للحديث عن رؤيته لفريق الوحدة، وما يطمح في تحقيقه لفرسان مكة في ظل وضع الفريق الصعب في سلم الترتيب.. فإليكم الحوار.

•• كيف كانت تجربتك مع الاتحاد والباطن والآن الوحدة؟

• أنا مدرب محترف، وعموما أحب أن أؤكد لكم أن الاتحاد والباطن ناديان كبيران تعاملت معهما بكل احترام وتقدير، ويربط بيننا الود والتقدير، أما بالنسبة للوحدة، فأنا قبل أن أدرب بالوحدة فقد لعبت هنا كلاعب محترف بداية الاحتراف، والآن مدرب، وعندما طلب مني رئيس النادي هشام مرسي تدريب الوحدة في هذه الفترة قبلت رغم صعوبة وضع الفريق، إلا أنني متأكد من بقاء الفريق بدوري جميل هذا الموسم وأطمئن جماهير الوحدة بالبقاء بالدوري – إن شاء الله .

•• كيف تقيم لاعبي الوحدة؟

• اللاعبون لديهم إمكانيات، ولكن كانوا يفتقدون التجانس، وذلك لإحلال 15 لاعبا بالفريق الأول العام الماضي بلاعبين آخرين. هذا يحتاج بعض الوقت وفترة التوقف أفضل حل؛ لخلق التجانس، ومن الممكن إعداد معسكر مغلق للفريق بالدوحة، نحدد من خلاله الإطار العام للفريق وإفهام اللاعبين بأهمية المرحلة المقبلة. الفريق يحتاج الدعم المادي والمعنوي ووقوف أعضاء الشرف ومحبي النادي مع اللاعبين، لا وقت لغير ذلك. الوقت الحالي تحد، وأنا – بإذن الله- سأكون على قدر التحدي بتعاون اللاعبين والدعم من الادارة، كما أن الفريق بحاجة للاعبين محترفين لمساعدتنا مع باقي اللاعبين، لتحقيق تطلعات الشارع الوحداوي. المهمة ليست مستحيلة، ولكن تحتاج للإصرار .

•• كيف ستكون طريقة لعبك مع الوحداويين ؟

• سألعب بطريقتي المعهودة بتكثيف المنطقة الخلفية مع تقارب اللاعبين والهجمة المرتدة، فمن المؤكد أن يكون مستوى جميع الفرق في الدور الثاني أفضل من الدور الأول لأهمية المرحلة، وكون كل فريق حدد أهدافه بوضوح، وطموحات جميع الفرق المتوسطة متقاربة النقاط متشابهة. هذا ما يجعل المنافسة في منطقة الوسط أعلى بكثير من المقدمة .

•• ماذا ينقص الفريق الوحداوي؟

• الدعم المعنوي والمادي والنفسي والحضور الشرفي المكثف اليومي لإشعار اللاعبين بأهمية المرحلة المقبلة للعب بكل قوة وحماس وندية وإصرار على الفوز، واستغلال الفرص، كما أن على جماهير الوحدة المؤازرة، وبث الحماس والروح وتشجيع اللاعبين، فاللاعبون في حاجة للدعم.

•• وماذا عن المحترفين الأرجواني إدلفو ليما والسوري جهاد الباعور؟

• مستواهما جيد، ولكن الإصابات التي تعرضا لها ممكن أن تعيقهما فادلفو ليما عنده مشاكل في الكلى، وجهاد الباعور لديه كدمة بسيطة، أتمنى أن تزول، فنحن في حاجة لهما حاليا. أتمنى شفاءهما عاجلا لخدمة الفريق.

•• وماذا عن التعاقد مع مؤمن زكريا وصالح جمعة لاعبي الأهلي المصري؟

• لدى الإدارة الوحداوية الخبر اليقين، فهي أعلم، أما أنا فأتكلم عن المتواجدين لدي من عناصر.

•• كيف ترى المرحلة المقبلة للفريق الوحداوي؟

• إن شاء الله، البقاء في الوسط بتعاون الجميع؛ إدارة وجماهير ومحبين للكيان الوحداوي. الفريق يملك عناصر جيدة، نسأل الله التوفيق. مباراة الرائد القادمة مهمة للغاية وتعني لنا الكثير، ولابد من تحقيق نتيجة إيجابية فيها كونها على أرضنا، وبين جماهيرنا، فلا بد من الحضور الجماهيري المكثف والتشجيع.

•• ماذا عن الأجواء بالنادي؟

.. الأجواء صحية تدعو للتفاؤل، والعمل قائم على أكمل وجه، والجهود قائمة من أجل تحقيق الهدف، وهو الاستمرار بدوري جميل، كما أتمنى من الإعلام الوحداوي دعم الفريق في هذه المرحلة.

•• ماذا عن تعامل الإدارة معك؟

• تعامل راق. السيد هشام مرسي رئيس النادي يتعامل بمبدأ الأخوة والتعاون والمشورة وأعطاني كافة الصلاحيات الفنية للنهوض بالفريق، وتحقيق الهدف المتفق عليه.