عادل عزت : الأخضر سينافس بقوة على كأس آسيا

وصف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت قرعة كأس آسيا 2019، والتي جرت اليوم في دبي بالمتوازنة، مشيرًا إلى أن اعتماد الاتحاد الآسيوي على تصنيف “الفيفا” في توزيع المنتخبات المشاركة على أربع مستويات ساهم في إحداث التوازن بين المجموعات الست.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي بأن مجيء “الأخضر” على رأس المجموعة الخامسة يعود إلى وجوده في المستوى الأول إلى جانب المنتخبات المرشحة للفوز باللقب القاري، وهو ما سيكون دافعًا له لتجاوز الدور التمهيدي للدخول في المنافسة بقوة على اللقب.

وقال: “نجاح منتخبنا في التأهل لكأس العالم في روسيا، وحضوره القوي في التصفيات المؤهلة، وإعداده المثالي للمشاركة العالمية كلها تعزز من آمالنا، وترفع سقف أهدافنا في حضور يليق به وبمكانته القارية كأحد أهم أبطال آسيا، ولذلك سندخل البطولة المقبلة من أجل المنافسة بقوة على اللقب”.

وأضاف: “نحن نتطلع حاليًا لظهور منتخبنا بصورة مميزة في مونديال روسيا، خصوصًا وهو سيكون محط أنظار العالم حين سيلعب الافتتاح أمام المنتخب الروسي، ولذلك نحن نسعى لتحقيق جملة من الأهداف في مشاركتنا العالمية، لتنعكس بشكل إيجابي على مشاركتنا القارية المقبلة”.

وشدد عادل عزت على أن الدعم السخي الذي يحظى به المنتخب الوطني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -، وما يجده من حرص واهتمام كبيرين من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ كان سببًا في استعادة حضوره في المشهد العالمي حيث يترقب العالم إطلالته في افتتاح مونديال روسيا، وسيكون بإذن الله دافعاً له في المنافسة على اللقب الآسيوي “.