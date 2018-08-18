الرياضة

عادل عزت يستقيل من رئاسة اتحاد القدم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / ذو الحجة / 1439 هـ      18 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قدم عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم استقالته رسميا يوم السبت من منصبه، وقال في تصريحات إعلامية إنه سيبدأ الإعداد للترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة في الفترة المقبلة.

وأضاف: حسب النظام، يتولى نواف التمياط رئاسة اتحاد الكرة، حتى يتم عقد جمعية عمومية للتحضير للانتخابات طبعا للوائح الاتحاد الدولي “فيفا”.

وتولى عادل عزت رئاسة اتحاد الكرة في نهاية 2016، وكانت الجمعية العمومية لاتحاد جنوب غرب آسيا اختارت عادل عزت رئيساً للاتحاد لدورة مدتها 4 أعوام، خلال اجتماعها الذي أقيم يوم الأحد الماضي في مدينة جدة.

ibrahim

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