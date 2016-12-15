عادل عزت يعرض برنامجه الانتخابي على أندية الجنوب

جدة ـ البلاد

‏توجه مساء أمس عادل عزت، المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى المنطقة الجنوبية لعرض أبرز ملامح برنامجه الانتخابي، الذي يحمل شعار “عصر ذهبي جديد”، على عدد من أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

وحرص عادل عزت على الالتقاء بأندية من الدرجات المختلفة، الاولى والثانية والثالثة، وذلك من منطلق تعزيز مفاهيم الشراكة والتعاون مع مختلف الأندية وإطلاعهم على قيمة الإدارة الرياضية بفكر احترافي كأحد ركائز استدامه النمو والتطور، وهو ما يجسد نواة البرنامج الانتخابي للمرشح.

وحضر الاجتماع كل من رئيس نادي ضمك محمد الغروي، ورئيس نادي التسامح باقر السيد، ورئيس نادي العين محمد الزهراني، ورئيس نادي حطين فيصل مدخلي؛ ورئيس نادي السروات عارف الشهري. واتخذ اللقاء طابع الجلسات الحوارية التفاعلية حيث شهد تبادلا للافكار ومناقشة لآليات التنفيذ التي ينوي المرشح عادل عزت اعتمادها لتنفيذ المبادرات المبتكرة التي يشملها برنامجه الانتخابي.وتأتي هذه الخطوة ضمن الجولة الميدانية التي يقوم بها عادل عزت من اجل اطلاع الاندية على برنامجه الانتخابي الذي يطرح من خلاله العديد من المبادرات تحت شعار “عصر ذهبي جديد”. والجدير بالذكر ان تفعيل مسارات الاستثمار الرياضي بما يضمن رفع مداخيل الأندية، يأتي على قمة أولويات البرنامج الانتخابي للمرشح عادل عزت.

للتعرف على محاور وركائز ورؤية البرنامج الانتخابي لعادل عزت، يرجى زيارة الموقع الالكتروني SAFF2020.come او متابعه الحساب الرسمي للحملة على تويتر @.