عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض

جدة ــ وكالات

تترقب الارض فى الـسابع عشر من مايو الجاري وصول عاصفة مغناطيسية معتدلة؛ وفقا لما ذكره مختبر الفلك في معهد ليبيديف للفيزياء في الأكاديمية الروسية للعلوم.

وفقا للرسم البياني للعواصف المغناطيسية، ستكون العاصفة من المستوى الثاني (G2) على النظام المكون من 5 مستويات، وسوف يتأثر الغلاف المغناطيسي على الأرض في اليوم التالي 18 مايو، وذكر العلماء الروس أنه سيمكن مشاهدة الشفق القطبي خلال العاصفة.

وأغلب العواصف المغناطيسية تذهب دون أن يلاحظها أحد نسبيا، لكنها يمكن أن تؤثر على أنظمة الطاقة الموجودة عند خطوط العرض العالية، وقد يكون لها تأثير على المركبات الفضائية.