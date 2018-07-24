عاصمة الجرذان تحارب القوارض

شيكاغو ــ وكالات

أضحت مدينة شيكاغو الامريكية مرتعا كبيرا للقوارض، ما جعلها مؤهلة لحصد لقب “عاصمة الجرذان”، وسط شكاوى كبيرة من سكانها من تفاقم تلك الأزمة، وعلى ما بيدوا ان العاصمة الامريكية نيويورك لم تعد “قطعة الجبن الكبيرة”، اذ كانت المدينة تتصدر قائمة المدن التي تنتشر بها الفئران.

فبحسب موقع البحث عن الشقق “رينت هب”، فقد سجلت شيكاغو المكتظة بالسكان والواقعة بولاية إلينوي، اكبر عدد من الشكاوى المتعلقة بالجرذان في عام 2017، بواقع أكثر من 50 ألف شكوى بزيادة تقدر بـ 55 في المئة منذ عام 2014. ووفقا للموقع، فإن “وفرة القمامة والمباني ساعدت الفئران والجرذان على إيجاد مأوى وغذاء”. وتسهم الفئران في نشر الأمراض وتسبب الحساسية للإنسان والحيوانات المنزلية.

وبحسب الموقع، فان احياء لوغان سكوير وإنجلوود ووست ريدج، هي الأكثر تضررا من انتشار الفئران. وأخبرت إدارة شوارع الصرف الصحي في شيكاغو صحيفة شيكاغو تريبيون بتلقيها نحو 43 ألف طلب من أجل مكافحة القوارض. ومع ذلك، ليست الشكاوى مؤشرا دقيقا على سوء الوضع، بحسب مارغاني وليامز، الناطقة باسم قسم الشوارع والمرافق الصحية، قائلة إن “سكان شيكاغو يهتمون فقط بصحة مجتمعاتهم وسلامتهم”.

وأوضحت أن “قسم الشوارع والمرافق الصحية يشجع السكان على الإبلاغ عن نشاط القوارض على رقم 311 حتى يتمكن طاقمنا من التحقيق بسرعة ومعالجة كل حالة”.