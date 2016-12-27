عالمي عال العال يتأهل على حساب الهلال

الرياض ـ البلاد

سجل النصر نفسه طرفا أول في نهائي كأس ولي العهد بعد أن نجح في حسم ديربي العاصمة الذي جمعه بغريمه ومنافسه التقليدي بهدفين نظيفين وذلك على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.حيث جاء هدفا النصر عن طريق لاعبيه محمد السهلاوي عند الدقيقة 26 وعزز التقدم النصراوي الكرواتي مارين توماسوف عند الدقيقة 40.

منذ بداية اللقاء وضحت أفضلية للنصر الذي نجح فرض سيطرته على المباراة، قابله الارتباك، هلالي لاسيما في خطوطه الخلفية حيث ظل الهلاليون تحت الضغط حتى الدقيقة 16 والتي شهدت أول وصول حقيقي للهلال من هجمة مرتدة،

حيث مرر الدوسري للفرج سددها في الشبك الجانبي ليد النصر بتسديدة قوية من الكرواتي توماسوف على قوس منطقة الجزاء تصدى لها المعيوف كانت هذه الهجمة بروفة لهدف النصر الذي حضر بعدها بدقائق وتحديدا في الدقيقة 26 عندما نجح المدافع النصراوي خالد الغامدي في منح فريقه ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة من ياسر الشهراني، تقدم لها المهاجم محمد السهلاوي واسكنها على يمين الحارس

الدقيقة 35 شهدت حادثة تحكيمية عندما أعلن الحكم تركي الخضير عن ركلة جزاء أخرى للنصر بعد اشتراك أحمد الفريدي مع سلمان الفرج داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم تراجع عن قراره بعد تشاوره مع زميله الحكم المساعد أحمد فقيهي ليقرر إكمال اللعب.

ركلة الجزاء الملغاه لم تثبط من معنويات لاعبي النصر حيث استطاعوا عند الدقيقة 40 من تعزيز هدفهم بهدف ثاني بعد استثماره لخطأً فادحاً من قائد الهلال سلمان الفرج تباطئ بابعاد كرة في منتصف ملعب فريقه ليخطفها اللاعب سامي النجعي، ويمررها لزميله الكرواتي توماسوف الذي واجه المرمى ووضع الكرة في شباك الحارس عبدالله المعيوف.لينتهي الشوط الأول بتفوق النصر مستوا ونتيجة بهدفين

مدرب الهلال دياز حاول الدخول مبكرا بكل قوة للعودة للمباراة حيث أجرى مع بداية الشوط الثاني أول تغييراته حينما دفع بالمهاجم ناصر الشمراني بديلاً للاوروغوياني ميليسي.لاستغلال سرعة الشمراني في الذي تفوق بشكل كبير على بطء ليو لكن النصر لم يعطه الفرصه حيث اغلق كل المنافذ واعتمد على الهجمات المرتدة والتي أرهقت دفاعات أزرق العاصمة كثيراً.

حيث حاول الهلال الاعتماد على الكرات الساقطة للشمراني خلف مدافعي الهلال لكنها لم تجدي في ظل يقظة مدافعي النصر وحارس مرماهم حسين شيعان ليدفع رامون دياز مدرب الهلال باللاعب عبدالمجيد الرويلي بديلاً للبرازيلي تياغو ألفيس.

للاستفادة من تصويبات وتمريراته البينية لكن التفوق الصحوة النصراوية لم تمكن لاعبي وسط النصر من الوصول لمرماهم بل كاد النصر أن يسجل هدفا ثالثا عن طريق مهاجمه محمد السهلاوي عند الدقيقة 64 بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء ووضعها من فوق الحارس، إلا أنها أصابت العارضة.

بعد ارتطامها بهوساوي وأخرى بعدها بدقيقتين عن طريق خالد الغامدي الذي أضاع هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله أحمد الفريدي ليواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.بدأ بعدها مدرب النصر في التفكير في المحافظة على النتيجة حيث أجرى الكرواتي أول تغييره بدخول المهاجم نايف هزازي بديلاً للمهاجم محمد السهلاوي.

وعند الدقيقة 72 كاد لاعب النصر عبدالرحمن الدوسري، أن يكلف فريقه هدفاً للهلال بعدما أخطأ بتمرير كرة في منتصف الملعب ليخطفها سالم الدوسري وينطلق بالكرة ويمررها لزميله سلمان الفرج الذي واجه المرمى وسدد الكرة بقوة فوق العارضة النصراوية.ليتحرك المدربان بتغييرين حيث أخرج مدرب النصر عند الدقيقة 75 المصاب ابراهيم غالب ودفع بالمدافع عبدالله مادو، ليرد عليه مدرب الهلال بتغييره الثالث بدخول مجاهد المنيع بديلاً لعبدالملك الخيبري.

وواصل الهلال هجومه وكاد مهاجمه البديل ناصر الشمراني أن يسجل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 78 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله سلمان الفرج ليواجه المرمى ويجد الحارس حسين شيعان الذي تصدى لها بصعوبة.

وحاول مدرب النصر المحافظة على تقدمه حينما أجرى تغييره الثالث عند الدقيقة 83 بدخول مواطنه ايفان توميتشاك بديلاً لأحمد الفريدي.

وكثف الهلال هجماته في الدقائق الخمس الأخيرة وحاول اختراق دفاع النصر القوي إلا أن محاولاته كانت على استحياء في ظل تألق لاعبي النصر الذين احرجوا لاعبي الهلال بالهجمات المرتدة السريعة لينتهي الشوط الثاني بذات النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.‏‫