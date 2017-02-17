عالم : الأرض ليست مستعدة لاصطدام فضائي مفاجئ

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لندن ــ البلاد

نصح عالم الفيزياء الفلكية اللورد مارتن رييس، الحكومات حول العالم بإنفاق مئات الملايين كل عام على أنظمة الدفاع ضد الاصطدامات الفضائية المحتملة.

ووفقًا لـ” صحيفة ديلي ميل” البريطانية، قال ريس ان البشر أصبحوا عرضة للعديد من التأثيرات الخارجية.

وأشار إلى أنه لضمان نجاة الأرض والجنس البشري من اصطدام محتمل مع أحد الكويكبات القريبة منها ينبغي اتباع نهج ذي شقين، هما نظام الكشف بطرق أفضل ونظام الانحراف،

مضيفًا أن هذا قد لا يكون الخطر الأكبر الذي يواجه الأرض على المدى القصير.

وتابع ريس، أن نظامي الكشف والانحراف معًا سيجعلان الأرض أقل عرضة للاصطدام بأحد الكويكبات.

وليست هذه المرة الأولى التي يحذر فيها العلماء من عدم استعداد الأرض للاصطدام بالكويكبات القريبة منها، حيث حذر مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا جون هولدرن من الأضرار التي قد تلحق بالأرض نتيجة لمثل هذا الاصطدام.