عباس: مستعدون للعمل مع إدارة ترامب لتحقيق حل الدولتين

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جنيف- وكالات

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمس الاثنين إنه مستعد للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين.

وجدد عباس استعداده للعمل بإيجابية مع جميع دول العالم، لتحقيق السلام على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن تحقيق حل الدولتين والتعايش جنبا إلى جنب مع حسن الجوار، وطبقا لحدود عام 1967، الأمر الذي سيعزز السلام والاستقرار في العالم.

وأكد، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 24 المنعقدة في جنيف، أن فلسطين حقيقة واقعة وذات جذور أصيلة في النظام الدولي، ومن غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة عن دولة واحدة، أو عن محاولات دمج إقليمي كما تسعى لذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو التراجع عن الإنجازات التي تحققت.

وتمنى الرئيس الفلسطيني على الدول التي اعترفت بإسرائيل، وتؤمن بحل الدولتين، أن تدافع عن هذا المسار وتدعمه، بالاعتراف بدولة فلسطين، حماية له أمام مخاطر التراجع عنه والتهرب منه.

على الصعيد الوطني، أكد عباس أنه ستجرى انتخابات محلية على كافة الأراضي الفلسطينية في مايو المقبل، مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل على تعزيز بناء المؤسسات الوطنية، وسيادة القانون، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات.