عباقرة سعوديون في مسابقة الربوتات الأمريكية

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جدة ــ البلاد

يشارك طلاب المملكة، في مسابقة الابتكارات التكنولوجية والربوتات الآلية، ضمن وفود من 30 دولة في المسابقة السنوية العالمية “VEX Worlds”، التي تقام في الولايات المتحدة في الرابع من فبراير المقبل، للطلاب العباقرة.

وقالت موقع جامعة “نيوميكسيكو”: إن فرقًا أمريكية من المدارس الإعدادية والثانوية، بعد تخطيها المنافسات المحلية VEX Robotics، تشارك في المسابقة العالمية مع فرق من طلاب مبتكرين من دول المملكة، والبرازيل، واليابان، والهند، وكندا، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلاندا وسنغافورا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وغيرها.

وتدير مسابقة VEXمؤسسة التعليم ومسابقة الروبوتات، وهي بمثابة وسيلة للطلاب لتطوير المهارات الحياتية الهامة، مثل: العمل الجماعي والقيادة، وإدارة المشاريع، وشحذ الهمم من خلال بناء الروبوتات، والتنافس مع طلاب من مجتمعات أخرى في تجمع مثير، وغير تقليدي.