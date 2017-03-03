عبدالجواد ومناف يتفقان على جزائية الاتفاق ويختلفان على الرائدية

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الدمام-حمودالزهراني

أكد محلا قناة بروسنتر محمد عبدالجواد ومناف ابوشقير ان حكم مبارة الاتفاق والرائد التي انتهت بفوز الرائد بهدف دون مقابل ظلم فريق الاتفاق وتجاهل ركلة جزاء واضحة 100% عندما اعيق مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع بالرغم من وضوحها ومطالبة لاعبي الاتفاق بحقهم

فيما قال محمد عبدالجواد إن الركلة الجزائية التي احتسبها الحكم لصالح الرائد في الدقيقة 88 بعدما بحثت الكرة عن يد المدافع الاتفاقي ولم يكن متعمدا

وفي المقابل أكد مناف صحة الجزائية وكان رئيس الاتفاق واللاعبون قد توجهوا للحكم بعد المباراة معترضين ومحتجين على قراراته خلال مجريات المباراة,