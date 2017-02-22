عبدالحكيم بن مساعد يلتقي نائب وزير الرياضة اليوناني

شارك عبر واتساب

الرياض-البلاد

التقى نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز أمس، نائب وزير الرياضة اليوناني جورج فاسيلياذيس في قصر المؤتمرات بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وعدد من المحاور المتعلقة بالاستثمار الرياضي، والاستفادة من الخبرة اليونانية في المجال الرياضي الأكاديمي الأولمبي،

وإمكانية توقيع اتفاقية مشتركة لتطوير بعض الألعاب؛ مثل رياضتي رفع الأثقال وكرة السلة.