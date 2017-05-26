عبدالرحمن: دربت الوحدة حبًا فيه

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القاهرة- وكالات

كشف المصري عادل عبدالرحمن، المدير الفني السابق لنادي الوحدة، عن أسباب هبوط الأخير من دوري جميل للمحترفين، مشيراً إلى أنه قبل تدريب الفريق حباً فيه. وقال عبدالرحمن: إن الفريق صادف سوء حظ كبير على مدار الموسم المنصرم، مضيفاً: “رغم ذلك قدمنا أداءً مميزاً في معظم المباريات، والتجربة كانت مفيدة بالنسبة لي”. وتابع: “الفريق تطور بشكل ملحوظ في الدور الثاني، بدليل استقبال 19 هدفاً فقط، مقابل 43 هدفاً هزت شباك مرمى الوحدة بالدور الأول”. وأضاف: “وافقت على تدريب الوحدة في وقت صعب، حباً في النادي ورئيسه، وتعاطفاً مع الفريق، الذي لعبت ضمن صفوفه عام 1995”. يذكر أن الوحدة أنهى الموسم المنصرم من دوري جميل، في المركز الـ 14، برصيد 17 نقطة.