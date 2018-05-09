عبدالعزيز بن تركي : هدفنا الوصول لـ100 ألف لاعب بدوري الأحياء

مكة المكرمة ـ سليمان الزبيدي

قال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال كلمته على هامش منتدى منطقة مكة الاقتصادي أمس:

“سنعمل على تفعيل دوري رابطة الأحياء لنصل لـ 100 ألف لاعب لخدمة الأندية الرياضية المحترفة، وسنتعاون مع الأمانات لتفعيل الأماكن الرياضية ونجعلها متاحة للمواطن والمقيم”.

مشيرا إلى إسهام الهيئة وسعيها في زيادة نسبة ممارسي الرياضة في المملكة من 13 % إلى 20 % بحلول عام 2020 ، مفيدًا أن هيئة الإحصاء عمدت إلى عمل إحصائية ظهرت نتائجها إيجابية، ولله الحمد، بتحقيق نسبة 23 % هذه السنة، عادًا ذلك تفوقًا على الهدف المرجو تحقيقه بعام 2020 ، وتم تحقيقه هذا العام .

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن هذه المجهودات لم تكن لتتحقق، لولا توفيق الله، ثم جهود جميع القائمين بهيئة الرياضة، إلى جانب وعي الشعب السعودي بمدى أهمية الرياضة بشكل عام، منوهًا بأن تحدي الهيئة هو الآن فيما ستحققه من أهداف وأرقام في المرحلة المقبلة في هذا المجال.

ولفت إلى دور رجال الأعمال والعمل المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث تحقيق النجاح مرتبط بتكاتف وتضافر الجميع .