عبدالفتاح (مُتاح)

جدة- مصباح معتوق

أشارت مصادر مطلعة لـ(البلاد) عن رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري للعرض الذي قدمته إدارة النفيعي قبل شهرين من إنتهاء اتفاقية (هاوي) بحجة ضعف العرض ماديا والتي سيصبح بعدها حراً للتوقيع لأي ناد يرغب بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية وقيده بصورة رسمية عبر لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان من المفترض أن تنهي الإدارة الأهلاوية ملف “ميسي جيزان” ويتم التجديد معه لمدة خمسة مواسم قادمة، إلا أن قرب مباراة “الكلاسيكو” التي جمعت الراقي والعالمي السبت الماضي في قمة الجولة الثامنة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت نتيجتها بفوز الأول بهدفين دون مقابل أوقفت المفاوضات.

وأوضح المصدر المقرب من البيت الأهلاوي أن الإدارة لديها الرغبة الكبيرة في استمرار عبدالفتاح ضمن صفوف “الأسود”، كذلك الحال للاعب الذي ينتظر العرض المادي المناسب لضمان مستقبله.

وأفصح المصدر أن اللاعب عبدالفتاح عسيري ووالده ممتعضان من مسألة حسم أمر التجديد الذي تأخر كثيراً حسب رأيهم، وينتظرون التحرك المباشر من قبل إدارة النفيعي لحسم الجدل قبل انتقال اللاعب الذي أثبت نفسه داخل الكتيبة الخضراء من خلال مساهمته الفعالة عبر المواجهات الماضية سواء محلياً أو عربياً مع الأرجنتيني المدير الفني بابلو جويدي الذي منح الفرصة الكاملة للاعب لكي يثبت أقدامه داخل المستطيل الأخضر.

من جهة أخرى كشفت مصادر لـ(البلاد)، عن ترقب إدارتي الاتحاد والنصر مصير “ميسي جيزان” خلال الفترة الحالية، لتقوما بجلبه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وارتداء قميص أصفر الغربية، أو أصفر العاصمة.