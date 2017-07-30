عبدالله الحميدي..موهبة مختلفة

يكتبها – محمد بن مدعث

مع عبدالله الحميدي .. انت في موعد مع موهبة شعرية ، مختلفة ، رائعة نموذج للشعر الجميل بمعناه العميق وصورته المثالية متزنة الألوان رقيقة الاطار عذب التفاصيل ..انسان مشاكس وشاعر رقيق يقول الحميدي :

غير فرقاك .. مافيه ايّ موضوع

افتح البال له .. من حاجتي لك

كل ساعه من الليل من الاسبوع

اشعر بوحدتي .. و الليل ليلك

هبّ بين الصلاتين امس .. ذعذوع

من جهة ديرتك .. كنه يشيلك

كنت اشمك بريحه كاره بطوع

وبظلوعي عبر عابر سبيلك

وصرت اشمك بريحه / ريحة دموع

وريحة الدمع ريحة/ وحشتي لك

مهتوي , صبّ , عاشق , رجل مليوع

شايفا نفسه , و جا ينحني لك

كن سرّي مع العربان مذيوع

لا شعرت بظميري فقدتي لك

وأنت شوقك يمر الروح مطيوع

وان خذاها وطيرها .. اتهوي لك

ومابي تموت روحي .. موت هالنوع

وانت لا اتنوع بموتة قتيلك؟!.