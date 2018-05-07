اقتصاد

عبدالله بن بندر يطلق تطبيق «مراس» للتسهيل على المستثمرين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time21 / شعبان / 1439 هـ       7 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي على هامش المنتدى اليوم, تطبيق “مراس”, الهادف للتسهيل على المستثمرين الراغبين في ممارسة الأعمال التجارية.

ويقدم التطبيق جميع الخدمات والتسهيلات لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال الراغبين في المشاركة في الاستثمارات، كما يعزز تحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية والخدمية كونه يضم خدمات عدد من الجهات ذات العلاقة يسهل من إنهاء إجراءات المستثمرين.

ibrahim

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