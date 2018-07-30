عبدالله بن بندر يُناقش آلية الاستفادة من وقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، اجتماع اللجنة التنفيذية لوقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية التي وجهّ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة الوقف بتشكيلها لتنسيق الجهود بين عددِ من القطاعات والوقف بما يعود بالنفع على السكان في عدد من محافظات المنطقة.

وناقش الأمير عبدالله بن بندر خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الوقف، وشركة المياه الوطنية، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي جاء في مقدمتها إيجاد آليات عمل تتكامل فيها الجهود بين الجهات ذات العلاقة والوقف وصولاً للاستفادة المثلى منه.

كما استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة أعمال وقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية خلال شهر رمضان المبارك المتمثلة في توزيع قرابة 17 مليون عبوة مياه على عددٍ من المساجد في محافظات جدة، وخليص، والليث، إلى جانب توزيع 200 ألف عبوة على المعتمرين القادمين عبر صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واطلع سموه أيضاً على خطة الوقف خلال موسم حج العام الحالي الهادفة لتوزيع مليون عبوة مياه على ضيوف الرحمن.