عبدالله بن مساعد : أكبر نعمة للاتحاد جمهوره

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جدة – أحمد الياس

قال الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة: أبارك هذه الاحتفالية لهذا النادي العريق الذي كسب محبة واحترام جميع الرياضيين في المملكة على تاريخه الحافل بالإنجازات الكبيرة، وعلى نجومه الكبار، وعلى أهم نعمة عند الاتحاد، وهي جماهيره التي تجعل غير الاتحادي يتعاطف مع هذا النادي لعلاقة جمهوره بلاعبيه،

وتابع: إن ما يقدمه الاتحاد هذا الموسم عمل استثنائي في ظل الظروف المادية التي يمر بها النادي، والكل يعرفها ولم يكن أحد يتوقع أن يقدم الاتحاد هذا الاداء وينافس خاصة الان بعد تأهله لنهائي كأس ولي العهد، ومنافسته على صدارة الدوري.

أهني الاتحاد على جلبهم رعاة بمبالغ تليق بالاتحاد، وان يكون مستقبله مثل ماضيه. مبروك للاتحاد هذه الاحتفالية الكبيرة، اليوم كان بهيجا والحفل مميزاً وشرف الكرة السعودية.‏‫