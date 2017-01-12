عبدالله بن مساعد يجتمع برؤساء الاتحادات الرياضية الجدد.. ويكرم السابقين

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الرياض-البلاد

يعقد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز اليوم في قاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اجتماعاً برؤساء الاتحادات واللجان الرياضية الجدد، والذين تم الإعلان عنهم الشهر الماضي.

وسيناقش الأمير عبدالله بن مساعد من خلال ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تحت عنوان: “مناقشة استراتيجية اللجنة الأولمبية والتعريف بخططها وأهدافها”، مع الرؤساء استراتيجية اللجنة للمرحلة المقبلة، والتي من أبرزها ذهب 2022، إضافة للعديد من الجوانب المساهمة في إنجاز أعمال الاتحادات واللجان.

كما سيقوم الأمير عبدالله بن مساعد عقب ذلك بتكريم رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية، المنتهية ولايتهم في الدورة السابقة في مسابح الهيئة العامة للرياضة (الصالات الخضراء)، على ما بذلوه من جهود، ساهمت في إحراز العديد من الإنجازات الرياضية القارية والدولية.