العدد 21792 23 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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عبدالله بن مساعد يرأس اجتماع لجنة الخصخصة الأول

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عبدالله بن مساعد يرأس اجتماع لجنة الخصخصة الأول
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الرياض- البلاد

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه صباح أمس الاجتماع الأول للجنة الاشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها،

بحضور معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وممثل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح الأستاذ بدر الهداب، والأستاذين عبدالعزيز الزايدي وعبدالعزيز أبوبكر ممثلين عن وزارة المالية والأستاذ خالد بن مقرن ممثلًا عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والأستاذ سعد اللذيذ ممثلًا عن رابطة دوري المحترفين.

وجرى خلال الاجتماع وضع آلية العمل ومراحل التنفيذ القادمة، والخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار للوصول إلى أفضل الإجراءات لتطبيق المشروع، والآليات التي سيتم اتباعها لمراحل التنفيذ.

التصنيف: الرياضة

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