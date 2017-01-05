عبدالله بن مساعد يستقبل أعضاء اتحاد القدم

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الرياض- البلاد

استقبل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أمس رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وقدم سموه خلال اللقاء التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة، ومؤكدًا سموه ثقته في الاتحاد بتحقيق النجاح والتطوير للكرة السعودية. وأثنى سموه في حديث صحفي على البرامج الانتخابية للمترشحين،

مشيدًا بالتنافس الكبير بينهم، وما خرجت به الانتخابات من روح عالية، معتبرًا سموه حديث سلمان المالك نموذجًا لما يجب أن تكون عليه المنافسة، وقبول نتائج الانتخابات التي ظهرت. كما قدم الأمير عبدالله شكره لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق برئاسة أحمد بن عيد الحربي على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية.