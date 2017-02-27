عبدالله بن مساعد يستقبل الرئيس التنفيذي للأمن الرياضي الدولي

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الرياض ــــ البلاد

استقبل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أمس في مكتب سموه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي السيد مايكل هيرشمان ورئيس وحدة القانون في المركز الدولي للأمن الرياضي أحمد العصيمي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الجوانب، وأوجه التعاون، وسبل تعزيزها؛ بما يخدم الرياضة وأهدافها.

حضر الاجتماع كل من وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبدالطيف الهريش، ورئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت.