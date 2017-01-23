عبدالله بن مساعد يستقبل السفير البرازيلي

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الرياض- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أمس الأحد، السفير البرازيلي لدى المملكة السيد فلافيو ماريغا.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين في المجال الرياضي، وسبل تفعيلها بِما يسهم في تعزيز جوانب الدعم لهذه الفعاليات والبرامج وتحقيق أهدافها المرجوة.

حضر الاستقبال معالي مساعد سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة د. منصور بن عبدالله المنصور.