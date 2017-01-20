عبدالله بن مساعد يستقبل المالك

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الرياض- البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أمس الخميس، المدير العام لشركة ركاء القابضة، الأستاذ سلمان المالك،

واطلع سمو رئيس الهيئة خلال الاجتماع على عرض مقترح حول خطة رعاية لدوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم، من خلال شركة عالمية متخصصة، يمكن من خلالها تحقيق رافد استثماري مناسب لأندية الدرجتين، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأعرب سمو الأمير عبدالله بن مساعد عن شكره وتقديره للأستاذ سلمان المالك لاهتمامه وحرصه وتعاونه ، مؤكداً سموه، أن المالك من المكاسب الرياضية المتميزة.

من جانبه، قدم المدير العام لشركة ركاء القابضة، شكره وتقديره لسمو رئيس الهيئة العامة للرياضة على ما وجده من اهتمام وحرص وتواصل، يحفز كل مهتم للتعاون مع الهيئة العامة للرياضة،

ومع سموه مثمناً الحرص والدعم الذي يجده دائما من الأمير عبدالله بن مساعد، معتبرا أن خدمة الرياضة السعودية تمثل واجبا وطنيا يتعاون فيه الجميع، لتحقيق مصلحة الرياضة بشكل عام، والاتحاد السعودي بصفة خاصة .