عبدالله بن مساعد يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة
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الرياض ــــ البلاد
استقبل الأمير عبدالله بن مساعد من عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتب سموه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي أمس، سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الهامة على مستوى الرياضة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها بما يحقق الأهداف المرجوة.
حضر اللقاء الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة السلة اللبناني السيد هاغوب خاجيريان.
الوسوم:عبدالله بن مساعد
التصنيف: الرياضة
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