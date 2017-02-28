العدد 21859 28 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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عبدالله بن مساعد يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة

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عبدالله بن مساعد يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة
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الرياض ــــ البلاد

استقبل الأمير عبدالله بن مساعد من عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتب سموه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي أمس، سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الهامة على مستوى الرياضة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها بما يحقق الأهداف المرجوة.

حضر اللقاء الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة السلة اللبناني السيد هاغوب خاجيريان.

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التصنيف: الرياضة

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