عبدالله بن مساعد يستقبل رئيس العدالة

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الرياض- البلاد

وافق الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، على مارفعه أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بإقامة النسخة الثانية من بطولة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم، التي من المقرر إقامتها في الفترة بين 15-24 ذي القعدة من العام الجاري، الموافق 7-16 من أغسطس. وحققت النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت الصيف الماضي نجاحاً كبيراً، وحظيت بمشاركة عدد من الفرق المحلية والعربية كالنصر والاتحاد السعوديين، إضافة إلى الانتاج الحربي المصري، والوداد البيضاوي المغربي.

من ناحية أخرى أشاد رئيس مجلس إدارة نادي العدالة المهندس عبدالعزيز المضحي باللقاء مع سمو الأمير عبدالله بن مساعد بمكتبه، وقال :”اللقاء مثمر وتناول أهم الأمور المتعلقة بالنادي أبرزها المنشأة النموذجية التي توقف العمل فيها؛ حيث وعد سموه الكريم بحل الإشكالية التي تسببت في إيقاف العمل فيها، فقد وجه بحل عاجل لذلك الأمر، كما تم النقاش حول أمور الاستثمار في النادي وأهم المعوقات لذلك، ووجه سموه بتسهيل كافة المعوقات للاستثمار للنادي ليكون هناك مردود مادي بشكل سنوي يعود بالنفع على النادي”.