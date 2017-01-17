عبدالله بن مساعد يستقبل رئيس مجلس الشورى البورندي

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الرياض ـ البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أمس ، معالي رئيس مجلس الشورى البوروندي السيد ريفرين نيديكوريو.

وجرى خلال اللقاء استعراض البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب الرياضية والشبابية وسبل تعزيزها بما يخدم هذا القطاع ويحقق الاهداف المرجوة للتعاون المشترك.

حضر الاجتماع معالي مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور منصور المنصور، وعدد من أعضاء مجلس الشورى في دولة بوروندي.