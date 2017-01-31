عبدالله بن مساعد يستقبل فريق ( النور ) بطل آسيا لكرة اليد

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الرياض- البلاد

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بالمستويات المتميزة لكرة اليد على مستوى المنتخب، أو الأندية،

وأثنى سموه خلال استقباله أمس الاثنين بعثة فريق النور لكرة اليد، على المستويات الكبيرة للفريق، معتبرا فوزهم بكأس آسيا للأندية دليلًا على ما يملكه الفريق من قدرات وإمكانات، ستكون محفزة لتقديم أفضل المستويات، والنتائج المنتظرة من فريق النور في نهائيات أندية العالم.

وأشاد سموه بالأداء القوي والمستوى الكبير الذي ظهر عليه المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، في مشاركته الأخيرة بكأس العالم، واعداً لاعبي النور بمكافآت خاصة في حال تحقيقهم أحد المراكز الثلاثة الأولى في كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر.

في نهاية الاستقبال كرم الأمير عبدالله بن مساعد لاعبي النور، والجهازين الفني والإداري برئاسة رئيس مجلس الإدارة المكلف حسن العبكري، وذلك بمناسبة فوز الفريق بكأس آسيا للأندية 2016م. ، وتأهله لكأس العالم للأندية. حضر الاستقبال وكيل الرئيس الهيئة العامة لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد تركي الخليوي.