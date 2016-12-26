عبدالله بن مساعد يستقبل وفد بطولة (كلنا جنود للوطن)

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الرياض- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أمس الأحد الوفد الرياضي لبطولة “كلنا جنود للوطن” من محافظة الأحساء.

وقدم الوفد الذي رأسه المهندس ناجي المري شرحاً تفصيلياً للبطولة وأهدافها الرامية لدعم جنود الوطن من خلال الرياضة.

تضمن الوفد كل من راشد المري، هاني الحوطي، وليد الذياب، عبدالرحمن الدراج، محمد الدوسري، بدر الرجيب، صلاح الصالح، صادق المعيلي، ومحمد البن حمد.حضر اللقاء وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش.