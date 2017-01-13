عبدالله بن مساعد يلتقي برؤساء أندية الثانية والثالثة

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الرياض- البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي أمس، برؤساء أندية الدرجة الثانية والثالثة بالمملكة،

واستمع سموه خلال اللقاء إلى مطالب واحتياجات هذه الأندية والمقترحات المقدمة لتوفير وتلبية تلك الاحتياجات. كما ناقش سموه خلال اللقاءين اللذين عقدا لكل درجة على حدة، الصعوبات والعوائق التي تواجه الأندية وأفضل الوسائل المناسبة لتجاوزها، بالتنسيق مع وكالة الرياضة والإدارة العامة للمشاريع والصيانة بالهيئة.

وتطرق الأمير عبدالله بن مساعد إلى الآلية الجديدة والضوابط الخاصة بالاستثمار، والتي سيتم اعتمادها لمنح الأندية القدرة على استثمار منشآتها بطريقة مناسبة ومتوافقة مع تطلعات المرحلة المقبلة. حضر اللقاءين وكيل الهيئة لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش.

يذكر أن عشرة أندية حضرت الاجتماع الأول الذي خصص لأندية الدرجة الثالثة، فيما حضر اللقاء الثاني خمسة عشر نادياً من أندية الدرجة الثانية.